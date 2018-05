Poolse loodgieter verdient straks evenveel als Nederlandse collega

Bouwvakkers, landarbeiders en zorgpersoneel uit Midden- en Oost-Europa, werkend in Nederland, krijgen over twee jaar hetzelfde salaris als hun collega’s in Nederland.



Veertien jaar na de toetreding van Midden- en Oost-Europa tot de EU komt er eindelijk een eind aan een valse concurrentiestrijd die ‘Brussel’ oneindig veel krediet heeft gekost.

De uitzendtermijn van gedetacheerd personeel, zo bepaalde het Europese Parlement vanmiddag, wordt voortaan beperkt tot een jaar met maximaal één verlenging van zes maanden. Maar vanaf dag één verdient de Oost-Europeaan hetzelfde als zijn West-Europese collega: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek dus.

Minder premie

Of toch bijna, want in de meeste juichende commentaren over de stemming ontbrak één detail: de Pool (of Bulgaar, of Roemeen) blijft nog wel vallen onder de sociale zekerheid van zijn thuisland, en betaalt dus per definitie een pak minder premie. En voor een niet onaanzienlijke beroepsgroep, die van de truckers, moeten apart nog afspraken worden gemaakt.

Dat neemt niet weg dat het Parlement - met een riante uitslag (456 voor, 147 tegen, bij 49 onthoudingen) vanmiddag voor een doorbraak zorgde. Niet alleen de lonen zijn over twee jaar gelijk; louche ondernemers kunnen ook niet langer naar believen reis-, huur- en onderhoudskosten inhouden. Ze moeten die apart vergoeden en moeten ook zorgen voor adequate voorzieningen: niet een luizig stapelbedmatrasje op een kamer van 25.

Grote aantallen

Het besluit van vandaag is ook zo belangrijk omdat het om zoveel mensen gaat: in 2016 telde Europa 2,3 miljoen gedetacheerde werknemers, tussen 2010 en 2016 groeide hun aantal met bijna 70 procent.

Europa heeft de grootste moeite gehad om aan wurgende combinatie van uitbuiting en verdringing uit te bannen. Vorige Commissies deden er niets aan, de Commissie-Juncker treuzelde om de Britten niet voor het hoofd te stoten – die vervolgens toch vertrokken.

En toen er eindelijk Commissievoorstellen lagen, gooiden tien nationale Parlementen uit Midden- en Oost-Europa de kont tegen de krib. Die vonden het geen enkel probleem dat de uitbuiting van hun eigen kiezers nog even doorging, want dat bracht geld op.

Vrachtwagenchauffeurs

Maar nu, zegt PvdA-Europarlementariër en oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius, is de kogel eindelijk door de kerk. ,,Dit is een belangrijke verworvenheid. Collega’s kunnen weer collega’s zijn, eerder dan concurrenten. Dit is een belangrijke stap naar een sociaal Europa dat werknemers beschermt en bedrijven ervan weerhoudt een race naar de bodem in te zetten.”

Haar republikeinse Franse collega Elisabeth Morin-Chartier, haar mede-onderhandelaar, noemt het besluit ‘een hoeksteen van de lopende Parlementsperiode’.

De Europese vakbondskoepel Etuc is enthousiast. ,,Wij vragen hier al sinds 2007 om.” Het CNV in Nederland toch net iets minder enthousiast. Achttien maanden is bij een gemiddelde uitzendduur van vier maanden nog steeds veel te lang, en gedetacheerde werknemers blijven goedkoper omdat ze bijvoorbeeld geen pensioenpremie betalen. Dat truckers in elk geval voorlopig buiten de regeling blijven noemt CNV-voorzitter Maurice Limmen zelfs ‘een misser’.