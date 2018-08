Postbode mag tijdens hitte ook 's avonds bezorgen

Bezorgers zijn vrijdag geïnformeerd over de nieuwe maatregel, die nog niet eerder van stal is gehaald. ,,We zijn met onze Ondernemingsraad in gesprek gegaan over de zware omstandigheden", vertelt een woordvoerder. ,,Post bezorgen is natuurlijk fysiek werk, en in deze hitte wordt het zwaarder." Normaal moeten postbezorgers voor vijf of zes uur 's middags klaar zijn met hun ronde.



Die eindtijd is nu geschrapt. ,,We moeten in beginsel wel voldoen aan de postwet, die ervan uit gaat dat de post overdag al wordt bezorgd. Maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden." Er wordt per dag en per regio gekeken of postbodes uitstel krijgen. Deze zaterdag is dat in een groot deel van het land het geval. Ook voor dinsdag wordt ruim boven de dertig graden voorspeld. Bij de hittegolf van vorige week gold de maatregel dus nog niet. ,,Dit is de afgelopen dagen besloten. We zijn een lerende organisatie."