PostNL: duurdere postzegel voor bezorging in één dag is geen optie

Bpost heeft net als PostNL in Nederland te maken met een krimpende postmarkt en dus ook met dalende inkomsten. Door extra kosten in rekening te brengen voor snelle post hoopt het bedrijf daar iets aan te doen. Er zou bij de zuiderburen weinig weerstand zijn tegen een splitsing van de brievenpost in leveringen met haast en minder urgente stukken.



In Nederland wordt op hoog niveau gesproken over manieren om de postmarkt te hervormen. Vorige week werd bekend dat het kabinet postbedrijven meer ruimte wil geven om samen te werken. Ook moet het in de toekomst mogelijk worden dat brieven meegaan met bijvoorbeeld pakketbezorgers of pizzabezorgers. Verder wordt gekeken naar technische innovaties, zoals het laten inscannen van poststukken en levering via een app.