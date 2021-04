PostNL mag Sandd tóch overnemen: ‘anders postbezorging in gevaar’

kort geding Winkeliers in beroep na uitspraak rechter: ‘We worden niet serieus genomen’

12 maart De Haagse rechtbank geeft INretail geen gelijk in het standpunt dat de overheid onvoldoende belangenafwegingen heeft gemaakt bij de beslissing tot winkelsluiting over te gaan. Dit betekent dat voorlopig alleen click & collect en winkelen op afspraak voor niet-essentiële winkels is toegestaan. ,,We gaan in beroep want we voelen ons volstrekt niet serieus genomen.’’