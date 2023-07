Prijsafspraken bij verkoop baby- en kinderproducten: ‘Jonge ouders zijn de dupe’

Minder faillisse­men­ten in Nederland dan gemiddeld in EU: ‘Coronas­teun­maat­re­ge­len hebben gewerkt’

In het eerste kwartaal van 2023 is het aantal faillissementen in Nederland ruimschoots gehalveerd ten opzichte van 2015, terwijl het in de Europese Unie bijna op hetzelfde niveau lag. Dit meldt het CBS op basis van cijfers van Eurostat over de faillissementen in de EU.