Primeur: Nederland beste economie van Europa

Van 141 landen wereldwijd doen alleen Singapore, de Verenigde Staten en Hong Kong het economisch beter dan Nederland. Vorig jaar stond Nederland nog zesde op de jaarlijkse lijst. ,,Dit is echt een unicum. Niet eerder was Nederland de beste van Europa,” zegt hoogleraar innovatie en strategisch management Henk Volberda die sinds 2004 de Nederlandse data aanlevert voor de in Genève gevestigde economische denktank World Economic Forum. ,,Zwitserland bleef ons altijd voor, Duitsland vaak ook.”



De Amsterdamse hoogleraar (UvA) looft het kabinet dat het eenvoudiger maakte om een bedrijf te beginnen of op te heffen. ,,We kennen nu een echte ondernemerscultuur.” Ook stelt hij dat er op scholen, hoge scholen en universiteiten steeds meer aandacht voor ondernemerschap is. ,,Disruptieve bedrijven als Adyen en Booking.com timmeren ondertussen aan de weg. Alleen de VS doet het nóg beter.”