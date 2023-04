Problemen in afhandeling op Schiphol alleen maar toegenomen, wilde acties dreigen in meivakantie

Inflatie in maart flink gedaald, brandstof goedkoper maar supermarkt nog altijd duurder

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in maart flink afgenomen. Dat kwam door de dalende energieprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak werden wel opnieuw fors hoger. Ook de prijzen van industriële goederen namen verder toe.