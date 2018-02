Rabobank betaalt megaboete in witwaszaak VS

Rabobank schikt een zaak over mogelijk witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor 298 miljoen euro. Autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico.

Het gaat om Rabo's Amerikaanse dochter RNA. De bank zou signalen hebben genegeerd dat er klanten geld aan het witwassen waren. Het zou gaan om illegaal verkregen geld van drugkartels en andere criminele organisaties.

Volgens de Amerikaanse justitie was er ook sprake van belemmering van het onderzoek. Dat laatste heeft Rabobank ook erkend. Het financiële concern leverde bijvoorbeeld bepaalde informatie niet op tijd in bij de autoriteiten, toen die daar om vroegen.

Onlangs nam de bank voor dit alles al een voorziening op van 310 miljoen euro. ,,De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar'', erkent Rabo-topman Wiebe Draijer.

Hij benadrukt wel dat de bevindingen betrekking hebben op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór 2014. Inmiddels is de hele gang van zaken bij RNA verbeterd. Dat is volgens Draijer ook door de autoriteiten bevestigd. Enkele medewerkers die informatie hebben achtergehouden werken bovendien niet meer voor de bank.

Mexicaanse buur

Gepantserde auto's met cash reden af en aan bij de Rabobank in ­Calexico, een stadje in de woestijn van Californië dat is vergroeid met de Mexicaanse buur Mexicali. De andere 118 Rabo-filialen in Californië zaten geregeld verlegen om extra contanten, maar de inmiddels gesloten buitenpost op 2 uur rijden van San Diego en 2 minuten wandelen van de grens moest wekelijks een geldwagen laten komen om een overschot aan dollars af te voeren, beschreef een anonieme bron eerder.

Het geld kwam veelal uit Mexicali, vermoedelijk onder meer van mensen die banden onderhielden met Mexicaanse drugskartels. ,,Het was niet ongebruikelijk dat een groot bedrag aan contant geld werd gestort en dat het vervolgens weer naar Mexico werd overgemaakt."

Van een klant met een rugzak met 350.000 dollar erin keken bankmedewerkers niet op. ,,Een paar keer gebeurde het dat iemand een miljoen kwam storten."

Risico's

Rabobank moet vanwege de ligging hebben geweten dat de risico's groot waren, toen het in 2002 een filiaal in Calexico kocht als onderdeel van de overname van de Valley Independent Bank. Het zou zelfs een uitzonderlijk winstgevend filiaal zijn geweest, vanwege alle grote bedragen die de grens over gaan, overigens ook in legale transacties van bonafide bedrijven.

Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.