Rabobank: geen sanering bij Eneco, bedrijf blijft Rotterdams en miljarden voor duurzaamheid

Als Rabobank Eneco mag overnemen volgt er geen reorganisatie en behouden alle medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden. Ook mag het energiebedrijf miljarden in duurzaamheid investeren, garandeert de bank in een strikt vertrouwelijk document.

Komende weken maakt de directie van Eneco bekend wie het energiebedrijf mag overnemen. Drie kandidaten hebben vorige maand een bod ingeleverd: Shell en pensioengigant PGGM, Rabobank en KKR Infrastructure, en het Japanse Mitsubishi. De belangrijkste voorwaarde voor de aankoop is een flink bedrag op tafel leggen, liefst 3 miljard euro of meer. De 44 gemeenten die eigenaar zijn van Eneco - Rotterdam met ruim 30 procent van de aandelen voorop - willen cashen. Ze eisen echter ook de dat groene koers van Eneco behouden blijft, net als de banen van de drieduizend medewerkers.



Volgens de meeste experts zijn Shell en PGGM de favoriet. De energiereus wil vergroenen en ziet een toekomst als stroomleverancier. Eneco moet hiervoor het Europese bruggenhoofd worden, zeggen insiders. Shell heeft geld en zit er voor de lange termijn. Tweede kanshebber is Rabobank. Die is de grootste financier van duurzame energie in Nederland en wereldwijd een top 10-speler.

Durfinvesteerders

De samenwerking met KKR Infrastructure lijkt echter tegen de bank te werken, door betrokkenheid van de durfinvesteerder bij de overname van Van Ganswinkel. Toen KKR, de moeder van KKR Infrastructure, in 2007 de afvalverwerker overnam kreeg Van Gansewinkel een schuld van 2 miljard op de balans gezet. Het zorgde voor jarenlange problemen. KKR werd een schoolvoorbeeld van de verwoestende praktijken van durfinvesteerders.

Volgens Rabobank is de vrees voor een Van Gansewinkel-scenario onterecht. In een twaalf pagina’s lange strikt vertrouwelijke glossy, dat in het bezit van deze krant is, komen Rabobank en KKR Infrastructure met harde garanties. ,,Naast een zeer aantrekkelijke prijs voor de aandelen bieden wij Eneco een stevige basis voor een succesvolle toekomst.’’

Volledig scherm De voorkant van het vertrouwelijke biedingsdocument, waarin Rabobank en KKR hun plannen met Eneco specifiek uit de doeken doen. © AD

6 miljard

Rabobank en KKR stellen Eneco daarnaast forse investeringen in het vooruitzicht. Rabobank zegt 6 miljard euro te willen investeren in de energietransitie, bovenop de bestaande plannen. ,,Samen zijn we in staat om de duurzame-energieportfolio van Eneco uit te breiden zodat we Nederland in de toekomst van 100 procent duurzame warmte en energie kunnen voorzien.’’

Zo willen Rabobank en KKR de komende jaren ‘tienduizenden bedrijven en huishoudens per jaar steunen in hun bijdrage aan de energietransitie’. Daarnaast willen ze de komende vijf jaar met Eneco tweehonderd bedrijventerreinen verduurzamen en twintig lokale collectieve warmteoplossingen organiseren.

Geen reorganisaties

Om nog meer zekerheid te bieden belooft Rabobank dat de drieduizend medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden en het geldende sociale plan. ,,Er volgen geen reorganisaties als gevolg van onze investering.’’ Rabobank en KKR garanderen verder dat Eneco in Rotterdam gevestigd blijft en zijn zelfstandige positie behoudt.

Eneco werd dit jaar te koop gezet nadat het energiebedrijf in 2017 afsplitste van publieke netwerktak Stedin. Daarmee zaten de 44 lokale overheden die aandeelhouders zijn - waaronder Rotterdam, Den Haag en Dordrecht - ineens met een commercieel energiebedrijf. Dat past niet in hun publieke taak, vinden ze.

Volledig scherm Het voorwoord van de vertrouwelijke biedingsglossy © AD