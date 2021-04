Rechter: Specsavers moet stoppen met misleidende reclame over hoortoestellen

Het is de uitkomst van een kort geding dat was aangespannen door branchevereniging de Kwaliteitsaudiciens. Zij vertegenwoordigt de belangen van de ketens Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels. De eis van de brancheclub was dat Specsavers de campagne met onder meer pianist Wibi Soerjadi, onmiddellijk zou stoppen en rectificeren. De rechter stelt dat de campagne inderdaad moet stoppen, maar vindt niet dat Specsavers tot rectificatie dient over te gaan aangezien een aantal elementen die worden benoemd ‘niet onjuist’ zijn.

Innovatief

In de campagne beweert Specsavers dat alle innovatieve hoortoestellen door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dat klopt volgens de rechter niet en is dus misleidend. Want de klant kan denken dat alle innovatieve varianten die op de hoortoestellenmarkt verkrijgbaar zijn, bij Specsavers te koop zijn en door de zorgverzekeraar worden vergoed. Ander kritiekpunt van de Kwaliteitsaudiciens is dat zij volgens de Specsavers-reclame consumenten onnodig naar toestellen buiten het basispakket van de zorg zou verwijzen. Dat wordt door de branchevereniging ontkend, maar de rechter gaat daar niet in mee. ,,De mededeling dat bij Specsavers bepaalde hoortoestel-innovaties wel door de zorgverzekeraar vergoed worden, terwijl dat bij andere audiciens niet het geval is, moet voor juist worden gehouden. Dat geldt ook voor de mededeling dat voor innovatieve toestellen die bij Specsavers worden vergoed, bij andere audiciens -soms- enorme bedragen moeten worden betaald’’, aldus de rechter in zijn vonnis.

Veel gevolgen heeft de uitspraak overigens niet voor Specsavers, want de keten was eerder deze maand al gestopt met De Waarheid-campagne. Het bedrijf laat weten niet in beroep te gaan.

Kijk hier onze trending nieuwsvideo's: