Rechtszaak dieselgate: ‘VW-eigenaar kan straks duizenden euro’s claimen’

Liefst had de stichting inmiddels een schikking met Volkswagen getroffen. Maar het concern heeft nooit gereageerd op uitnodigingen voor een gesprek, zegt Van Woerkom. ,,Ik zeg altijd: je eerste verlies is je minste verlies. Maar daar heeft Volkswagen niet voor gekozen. En doordat ze zo lang gewacht hebben, is de schade voor consumenten inmiddels veel groter, en onze eis dus ook hoger.’’



Volkswagen, dat overigens niet wilde ingaan op vragen van deze krant, traineert de zaak, stelt Van Woerkom. En niet zonder succes: in een aantal Europese landen is verjaring van de zaak inmiddels al in zicht, waardoor bijvoorbeeld in Duitsland consumenten hun claims al waardeloos zien worden. ,,VW is duidelijk bezig om tijd te winnen met verjaring als doel. Maar in Nederland kun je die verjaring juridisch stuiten, en dat hebben we al gedaan, dus hier is geen tijdsdruk.’’