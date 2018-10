Recordlading ijzer arriveert in Rotterdam

Carbones, de Oostenrijkse metaaldistributeur achter de lading, zegt dat er veel organisatie, coördinatie en planning nodig was voor het transport. Dat het gelukt is, betekent dit evenwel een fikse kostenbesparing. De lading vertegenwoordigt een waarde van 25 miljoen dollar.



Piekijzer is ruw ijzer dat gegoten is in de vorm van 'broodjes’ en komt vooral uit Brazilië en Rusland. Die broodjes meten circa 10 centimeter bij 10 centimeter. ,,Het ziet er een beetje uit als een cake die uit de bakvorm komt. Ze wegen 10 tot 20 kilo per stuk, redelijk zwaar voor een cake of broodje dus”, zegt Dico Regoord, salesmanager bij ZHD Stevedores.



Het ijzer wordt onder meer gebruikt in de machinebouw. Zo worden er onder meer motorblokken voor auto’s, bussen en trucks mee gemaakt. In de windenergie-sector is piekijzer nodig in de turbinemasten waaraan de wieken vastzitten.