Regionale verschillen tussen huizenprijzen worden groter

De regionale verschillen worden groter. Een huis in Bloemendaal is 5,5 keer zo duur als in Delfzijl, waar gemiddeld 140.000 euro aan een woning wordt uitgegeven. In voorgaande jaren stonden de goedkoopste huizen ook in de provincie Groningen, namelijk in Pekela. In Groningen, Friesland en Limburg liggen de gemiddelde prijzen onder de twee ton. Daar staat tegenover dat er vijf gemeenten zijn waar gemiddeld ruim een half miljoen euro wordt betaald.