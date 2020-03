Rem op verdienen aan viruspaniek: Britse marktwaakhond verbiedt shortselling

De maatregel gaat per direct in. In Nederland is een dergelijk verbod volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vooralsnog niet aan de orde. De laatste keer dat in Nederland een verbod gold op shortselling was tijdens de financiële crisis in 2008. Speculeren op verdere koersdalingen kan zeker nu voor nog meer onzekerheid zorgen. Beleggers die short gaan, verkopen aandelen die ze van de eigenaar hebben geleend. Ze hopen dan op koersverlies om de aandelen goedkoop terug te kopen en de winst op te strijken.

Schade in kaart

De Europese marktautoriteit ESMA zegt de situatie rond corona op de financiële markten nauwlettend in de gaten te houden. Bedrijven zijn verplicht alle relevante informatie over de impact van het virus op de resultaten of vooruitzichten zo snel als mogelijk bekend te maken. Ook moet dit in de financiële verslaggeving duidelijk worden gemaakt.



Het gaat dan om de feitelijke schade en potentiële effecten, voor zover dat mogelijk is. In Zuid-Korea, Italië en Spanje zijn ook verboden opgelegd voor shortselling. In Zwitserland en Duitsland zijn er nog geen plannen voor een dergelijk verbod. Ieder land in Europa kan afzonderlijk besluiten een (tijdelijk) verbod op shortselling in te stellen.



Volgens de AFM worden de ontwikkelingen op de wereldwijde aandelenmarkten, en op Euronext Amsterdam in het bijzonder, nauwgezet in de gaten gehouden. Daarbij zal worden ingegrepen op het moment dat het nodig is. Dit kan door het stilleggen van de handel in individuele fondsen of door het stilleggen van de volledige handel. ,,Dit zal in deze zeer uitzonderlijke situatie mede worden beoordeeld in het licht van de maatregelen die de platformen zelf nemen", aldus de AFM.