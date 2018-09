Restaurants vaker dicht door gebrek aan personeel

Door de aantrekkende economie groeide de werkgelegenheid in de horeca de afgelopen jaren van 350.000 banen in 2013 naar 430.000 banen dit jaar. Die stijging is zo groot, dat het momenteel niet lukt om snel genoeg zoveel nieuwe mensen op te leiden en te werven.



De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Robèr Willemsen ziet daarnaast dat er veel uitvallers zijn bij de horeca-opleidingen: ,,Ook daar moeten we wat aan doen, het vak moet aantrekkelijker worden. De tijden van 80 tot 90 uur werken in de week zijn voor de nieuwkomers in de horeca een no-go. Daar moet je als sector op anticiperen.”