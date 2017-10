Resultaten Randstad vallen slecht bij belegger

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 545,42 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 835,45 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent, die in Frankfurt stond 0,1 procent in de min.

Randstad

Alle ogen zijn gericht op uitzendconcern Randstad dat vanochtend zijn kwartaalresultaten naar buiten bracht. In het derde kwartaal zette het een hogere omzet in de boeken in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee blijft het concern sterk presenteren. Wel viel de nettowinst lager uit, onder meer doordat het bedrijf flink investeert in het vorig jaar overgenomen Amerikaanse Monster.

De nettowinst kwam uit op ruim 165 miljoen euro, tegen 177 miljoen euro een jaar eerder. In het derde kwartaal trok Randstad 21 miljoen euro uit voor de reorganisatie van Monster. Volgens financieel directeur Robert Jan van de Kraats van Randstad zal de komende maanden nog eens 12 miljoen euro die kant op gaan. Beleggers reageerden teleurgesteld op deze resultaten: Randstad kelderde meer dan 5 procent in de AEX en was daarmee de grootste verliezer.

Midkap

In de MidKap ging Wessanen aan kop met een plus van ruim 4 procent. Het natuurvoedingsbedrijf kende naar eigen zeggen een 'solide kwartaal', waarin de nettowinst met dik 40 procent steeg. Het bedrijf profiteerde van een sterke vraag naar onder meer de nieuw geïntroduceerde zuivelalternatieven van Zonnatura en pindakaas van Whole Earth.

Flow Traders was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 3,9 procent. De beursintermediair verdiende afgelopen kwartaal een derde minder met zijn handelsactiviteiten dan een kwartaal eerder. De winst halveerde in dezelfde periode.

Euro

De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1742 een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,1 procent minder op 51,84 dollar. Ook Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 57,31 dollar per vat.

Vooruitblik

Morgen komen Heineken, ICT en Arcadis met cijfers. Donderdag is qua bedrijfscijfers de drukste dag van de week op het Damrak. Grote fondsen als KPN, Relx, Unibail-Rodamco en Galapagos krijgen gezelschap van kleinere bedrijven Besi, NSI, Pharming en Holland Colours. Vrijdag openen op het Damrak Gemalto en Corbion nog de boeken.