Rico Verhoeven zet boxers op de markt

Het ondernemersavontuur van Pauline Mulder, voormalig tennisspeelster in de topjeugd, begint in 2014. Met een businessplan krijgt ze 25.000 euro krediet van de bank, waarna ze begint aan haar zoektocht naar geschikte leveranciers, samenwerkingspartners en een boegbeeld, schrijft De Ondernemer .

Ze benadert tennisspeler Richard Krajicek, maar hij is volgens Mulder te verlegen voor die rol. De sporter die in 1996 Wimbledon won, tipt haar om te kijken naar een Olympische sporter die nog niet zijn geld verdient met sport. ,,Op deze manier kun je er één vinden die nog wel betaalbaar is”, vertelt Mulder.

Het brengt haar bij zwemmer Sebastiaan Verschuren (vijfde op 100 meter vrije slag) en ze overtuigt hem van haar verhaal. ,,Er was gelijk een goede klik, en zo is hij mijn eerste boegbeeld geworden.”

Enthousiast

,,Zijn manager reageerde enthousiast”, zegt ze. ,,Hij had met veel grote merken om de tafel gezeten, maar ze zochten echt een merk dat bij Rico past.” In 2017 tekenen Mulder en Verhoeven een contract voor drie jaar.

Rico Verhoeven staat op de verpakking, in de folders én heeft zijn eigen lijn. ,,Hij wist precies wat hij wilde. Een eigen elastiekband met zijn logo bijvoorbeeld. Hij had zoveel ideeën dat we genoeg designs hebben voor een mogelijke opvolging van de lijn."

Met de komst van de Rico-collectie boort PFM een heel nieuwe doelgroep aan: de jongere generaties. Volgens de onderneemster geeft Verhoeven status aan het merk. Ze is niet bang dat zijn populariteit wel eens kan afnemen. ,,Ik ken hem, en zie ‘m niet snel naar de achtergrond verdwijnen. Hij heeft aangegeven nog zeker vijf jaar door te gaan met boksen als dat lukt. Het gaat ook niet alleen om het boksen; hij is een fit-icoon met veel ambitie”, zegt ze.

Tijd en geld

De groeiambities van Mulder liggen primair in Nederland en secundair in het buitenland. Nationaal wil ze van 85 naar 300 verkooppunten. Via een distributeur hoopt ze voet aan de grond te krijgen in België én daar een Belgisch Olympisch boegbeeld bij. Het ziet ernaar uit dat het daar snowboarder Seppe Smits gaat worden. De onderhandelingen zijn inmiddels in de afrondende fase.