River Island sluit zijn winkels in Nederland en België

River Island heeft winkels in Amsterdam, Den Haag, Groningen en in Rotterdam. Eerder sloot het modebedrijf al twee filialen in Alkmaar en Rotterdam (Alexandrium). De precieze reden voor sluiting is niet bekend, maar de retailer boekt al langer slechte resultaten. Het verliest klanten aan concurrent Primark. Daarnaast zou de nakende brexit grote gevolgen hebben voor de Britse onderneming. Om die reden zou het naar verluidt het zekere voor het onzekere genomen hebben.

Het Britse bedrijf zou later deze week nog met een persverklaring komen. Wanneer de winkels dichtgaan, is nog niet bekend. River Island telt zo'n 350 winkels, waarvan de meeste in eigen land. Verder is het bedrijf actief met franchisers in Azië en het Midden-Oosten.