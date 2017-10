Rond blijven draaien in de ratrace van de Randstad

Hoe kan het dat we nog steeds in een 19e eeuwse industrialisatie lijken te leven? Waarin naar een vieze ongezonde stad trekken en daar op elkaars lip wonen nog steeds de belangrijkste manier is om een inkomen te vergaren? Dat is tegenwoordig toch onzin? We hoeven niet meer allemaal in een kantoortoren te bivakkeren om werk te hebben. We zijn op weg naar 1 op 5 zzp’ers in Nederland. Die kunnen zich overal vestigen. En als we dat nou eens op grote schaal doen, dan verplaatst de diensteneconomie die wij aan het worden zijn zich vanzelf mee. Dit is nou typisch zo’n verandering in de samenleving die overheidssturing nodig heeft. Ieder individu gaat die stap niet maken, we zitten gevangen in hoe het nu is. Wij zijn Randstadverslaafd. Sturen op brede welvaart (geluk) in plaats van op inkomen, zoals Brabant al heeft besloten, zou een goede eerste stap zijn. Het is toch van de zotte: geld maakt blijkbaar gelukkig, maar om eraan te komen moeten we eerst een leven lang in de Randstad ploeteren.