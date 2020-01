Ruim 150 ouderenorganisaties bundelen krachten in nieuwe pensioenkoepel

Sterkste stijging in decennium voor cao-lonen

De cao-lonen in Nederland zijn in 2019 met 2,5 procent gestegen. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de sterkste loonstijging van het afgelopen decennium. Maar het lijkt er wel op dat de lonen voor het eerst in vijf jaar minder zijn gestegen dan de consumentenprijzen.