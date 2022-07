Rusland dreigt met stilleggen gaspijplijn naar Europa

Rusland dreigt de Nord Stream-gaspijplijn naar Duitsland na het huidige groot onderhoud niet meer aan te zetten. Volgens een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hangt de toekomst van de belangrijke verbinding af van zowel de vraag naar gas in Europa als de westerse sancties tegen Rusland.

Wat Rusland daarmee precies bedoelt, werd niet duidelijk. Maar de opmerkingen komen nadat staatsgasbedrijf Gazprom woensdag al niet wilde garanderen dat Nord Stream na het onderhoud weer werkt. Toen werd aangevoerd dat nog niet duidelijk was of een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden weer wordt teruggegeven aan Rusland.

De pijplijn tussen Rusland en Duitsland staat al weken in de belangstelling. Rusland verlaagde de gasdoorvoer eerder al tot 40 procent van de normale hoeveelheid. Daarvoor voerde het de ontbrekende turbine als reden aan, maar Duitsland verweet Rusland politieke spelletjes. Ondertussen ging Nord Stream deze week dicht voor gepland onderhoud.

Komende winter

De vrees bestaat dat na dat onderhoud de gastoevoer niet meer wordt hervat. Gasunie probeerde iedereen in Nederland vandaag alvast gerust te stellen met de opmerking dat ons land komende winter geen tekort aan gas zal hebben, zelfs niet als Rusland een jaar lang de gaskraan dichtdraait.

Het Financieele Dagblad meldt vandaag dat Duitsland er bij Nederland op heeft aangedrongen om het gasveld in Groningen weer open te stellen. De Duitse minister voor Economie en Klimaat heeft gevraagd aan zijn Nederlandse collega Rob Jetten, melden meerdere bronnen aan de krant. Een woordvoerder van Jetten stelt dat de Duitser ‘peilden wat er mogelijk is’, er zou geen officieel verzoek zijn ingediend.

Volledig scherm De Nederlandse klimaatminister Rob Jetten (l) en zijn Duitse collega Robert Habeck. © AFP

Klaus Müller, de baas van de Duitse netbeheerder Bundesnetzagentur, sprak zich deze week uit over de ernstige gevolgen van een tekort aan aardgas in Duitsland. ‘Zodra de druk op het gasnet onder het minimum zakt, kan de zekering in honderdduizenden gasboilers ineens kapot gaan’, zei de baas van de Duitse toezichthouder.

De Duitse regering ziet energiebesparing door de burgers en het bedrijfsleven als snelste oplossing om de crisis te bezweren. Daarnaast werkt de overheid aan een miljarden euro’s kostende reddingsactie, om een kettingreactie op de energiemarkt te voorkomen. Die zou Duitsland in een zware recessie of erger duwen en grote gevolgen hebben voor de rest van Europa, vrezen economen.

Shell: zware winter

Europa gaat sowieso een zware winter tegemoet met nog hogere energiekosten, voorspelde Shell-topman Ben van Beurden later op de dag op een bijeenkomst in het Britse Oxford. Over de mogelijkheid dat Rusland de gastoevoer naar Duitsland gaat afknijpen, durfde hij geen inschatting te maken.

De hoge energieprijzen zijn voor een olie- en gasbedrijf als Shell overigens niet bepaald slecht nieuws. Onlangs werd duidelijk dat Shell erin slaagt om veel hogere marges te rekenen op de brandstofproductie, wat de winst flink stuwt.

Van Beurden vertelde in Oxford ook dat zijn bedrijf overweegt om aandeelhouders meer te laten meeprofiteren van de goede resultaten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door extra aandelen in te kopen of via dividend. De extra inkomsten zouden volgens Van Beurden daarnaast van pas komen om het tijdens de coronacrisis opgelopen schuldniveau weer wat omlaag te brengen.