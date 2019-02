Russische concurrent Aldi en Lidl moet eerste Duitse filiaal door topdrukte al na 5 dagen sluiten

Het eerste filiaal van de Russische supermarktdiscounter Mere in Duitsland heeft zich al na vijf dagen gedwongen gezien om - tijdelijk - de deuren weer te sluiten. Volgens Mere was het de eerste dagen zo druk in de net geopende vestiging in Leipzig dat leveranciers de vraag niet aankonden.

Op foto’s is te zien dat klanten voetje voor voetje door de nieuwe supermarkt schuifelen. Blijkbaar was de voorraad van de in Duitsland debuterende discounter daar niet op berekend.

Vandaag bleef het filiaal van Mere, dat in met name Oost-Duitsland wil gaan concurreren met Aldi en Lidl, namelijk gesloten, zo meldt de Rheinische Post. Woensdagochtend wil de supermarkt weer opengaan, zo meldt het teleurgestelde klanten in een briefje op de voordeur.

Aldi en Lidl richten zich net als Mere op klanten met een kleinere portemonnee. Maar beide Duitse ketens maakten hun winkels het laatste decennium luxer. Mere, een dochter van het Siberische Torgservis, wil van welke franje dan ook niets weten.

Radicaal goedkoop

Het hoopt Oost-Duitsland, waar veel mensen het niet breed hebben, voor zich winnen met een ‘radicaal goedkoop’ concept, dat zelfs voor wie de simpelste Aldi gewend is nog uiterst sober aan zal doen. De klanten halen de producten rechtstreeks van pallets. De prijzen staan op kleine gele stickertjes. Ongeveer zeventig procent van het aanbod van Mere bestaat uit levensmiddelen, maar ook textiel, drogisterijartikelen en huishoudelijke artikelen behoren tot het assortiment.