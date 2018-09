Ryanair neemt geruchten weg: Vluchten vrijdag toch geannuleerd

De annuleringen zijn volgens de budgetmaatschappij 'te wijten aan een onnodige staking van een kleine minderheid van cabinepersoneel'. Al vanochtend zouden de gedupeerde reizigers via de mail en sms-berichten op de hoogte zijn gesteld, staat in het persbericht. In totaal zijn 190 vluchten geannuleerd door stakingen in Spanje, België, Portugal, Italië, Nederland en Duitsland.



Met het officiële bericht komt een eind aan eerdere geruchten. Het leek erop dat Ryanair toch zou gaan vliegen, door andere piloten in te zetten. Dat zou rechtstreeks tegen de uitspraak van de rechter in gaan, die oordeelde dat de luchtvaartmaatschappij niet 'piloten van elders' mocht inzetten.



De klantenservice meldde vanmiddag nog dat er over het uitvallen van vluchten 'geen bevestiging van het hoofdkantoor' was. Ook was het via diverse aanbieders nog steeds mogelijk om voor vrijdag vliegtickets te kopen van of naar Eindhoven.



Alle 49 piloten die Eindhoven als basis hebben, leggen komende vrijdag het werk neer, zei woordvoerder Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) eerder vandaag.