Ryanair sluit basis op Eindhoven Airport tijdens winter

UpdateRyanair sluit deze winter de eigen basis op Eindhoven Airport. De sluiting gaat in op 5 november en geldt in elk geval voor komende winter. Dat heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij vanochtend laten weten.

De Ierse prijsvechter voelt de gevolgen van de recente stakingen van zijn piloten en cabinepersoneel. Ryanair verlaagde vandaag de winstverwachting voor het gebroken boekjaar. Ook lagere aantallen passagiers en de hogere olieprijzen doen het luchtvaartbedrijf pijn.

Op Eindhoven Airport heeft de budgetmaatschappij op dit moment vier toestellen gestationeerd. Volgens Ryanair houdt Eindhoven Airport de meeste bestemmingen maar worden de vluchten uitgevoerd door vliegtuigen die elders een basis hebben. Welke vluchten wel worden geschrapt, is nog onduidelijk. Er werken 83 cabinemedewerkers en tegen de 50 piloten voor de maatschappij vanuit Eindhoven.

Banen

Ryanair zegt het verlies van banen te willen beperken. ,,We verwachten onze piloten vacatures te bieden op andere Ryanair-bases, maar omdat we een groot overschot aan cabinepersoneel in de winter hebben, zullen we onbetaald verlof en andere opties onderzoeken om banenverlies bij cabinepersoneel te minimaliseren", aldus de maatschappij in een verklaring.

De FNV, de vakbond voor het cabinepersoneel, ziet de sluiting als straf voor de staking van afgelopen vrijdag. ,,Ik zie geen andere aanleiding. Hiermee laat Ryanair zien dat staken voor hen onacceptabel is. Ze straffen werknemers voor de rechten die ze uitoefenen", zegt FNV-bestuurder Asmae Hajjari. Volgens haar zijn cabinemedewerkers vorig week persoonlijk benaderd door Ryanair om te stakingsbereidheid te onderzoeken. Hajjari: ,,Toen is ook gedreigd met het sluiten van de basis."

Pilotenvakbond VNV noemt het 'niet normaal' dat Ryanair de Nederlandse basis wil sluiten. De aankondiging geldt in elk geval voor komende winter en mogelijk langer. De vakbond houdt er rekening mee dat het om een dreigement gaat, om extra druk te zetten op de bonden in hun conflict over de arbeidsvoorwaarden die de budgetvlieger hanteert. Eerder dreigde Ryanair ook al eens met een sluiting van zijn basis in Dublin, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Weeze

Eindhoven is niet de enige thuisbasis waar Ryanair ingrijpt. Ook in Weeze worden twee van de vijf gestationeerde toestellen vanaf volgende maand geschrapt. Via die luchthaven reizen eveneens veel Nederlanders. Daarnaast gaat ook de Ryanair-basis in Bremen dicht.

Minder boekingen

Ryanair rekent momenteel op een winst voor het boekjaar dat eind maart volgend jaar eindigt van 1,1 miljard tot 1,2 miljard euro. Eerder werd nog uitgegaan van een resultaat van 1,25 miljard tot 1,35 miljard euro. Volgens de onderneming zijn de boekingen voor de komende vakantieperioden in oktober en december lager, door zorgen bij passagiers over nieuwe stakingen.

Het bedrijf rekende tot vorige week nog op goede kwartalen, maar zag door grote stakingen het vertrouwen van klanten duidelijk afnemen. Daar komt bij dat de brandstofkosten dit jaar bijna een half miljard euro hoger zijn, doordat de maatschappij niet alle prijsschommelingen van olie heeft kunnen afdekken.