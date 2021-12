Schatrijke 'Bitcoin-bedenker' mag enorme goudmijn van 48 miljard euro houden

rechtszaakEen vooraanstaande Australische computerwetenschapper die al jaren vol overtuiging beweert dat hij de bedenker van de bitcoin is, mag zijn lading bitcoins ter waarde van bijna 48 miljard euro houden. Dat heeft een jury bepaald in een rechtszaak die was aangespannen tegen Craig Wright.

De bitcoin bestaat al sinds 2009. In de jaren daarop bleef volstrekt geheim wie er achter de naam Satoshi Nakamoto schuilde, het brein achter het elektronische betaalmiddel. Wrights naam dook pas eind 2015 op, toen twee tech-magazines in hem de veel gezochte codeur herkenden. De Australische fiscus liet toen ook meteen een huiszoeking verrichten bij Wright, die mogelijk voor honderden miljoenen aan bitcoins zou bezitten.

Rechtszaak

Even leek het erop dat Wright zijn enorme hoeveelheid bitcoins, goed voor een totale waarde van 54 miljard dollar (bijna 48 miljard euro), moest inleveren. De familie van een voormalige zakenpartner van Wright spande een rechtszaak aan waarin ze de helft van de waarde van de cryptomunten die Wright in bezit had opeisten, zo schrijft de Britse omroep BBC.

Volgens de nabestaanden van de in 2013 overleden beveiligingsexpert Dave Kleinman werkten de twee tech-ondernemers nauw samen om de eerste bitcoin ooit te creëren en te onderhouden, maar Wright zou op het hoogtepunt ervandoor zijn gegaan en alles voor zichzelf hebben gehouden.

Reacties

De enorme vordering van de nabestaanden werd gisteren echter door de jury afgewezen. Wel moet Wright zo’n 100 miljoen dollar overmaken naar de erfgenamen vanwege inbreuk op intellectueel eigendom. In een verklaring zeiden de advocaten van het bedrijf van Kleinman dat ze ‘enorm verheugd’ waren dat de jury de honderd miljoen dollar aan intellectuele eigendomsrechten toekende. ‘De Kleimans hebben hun eerlijke deel gekregen’, valt te lezen in de verklaring.

De schatrijke wetenschapper Wright zei op zijn beurt dat de juridische uitspraak voor hem onderstreepte dat hij de rechtmatige eigenaar en bedenker is van de digitale munt. ,,De jury heeft duidelijk vastgesteld dat ik dat ben, want anders was er geen prijs vastgesteld”, zei hij. ,,Dit is een opmerkelijk goede uitkomst. Ik voel me volledig in het gelijk gesteld.”

Nederlanders en bitcoin

De bitcoin is ook in Nederland mateloos populair. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn er zo’n 1,2 miljoen Nederlanders die geld in de digitale valuta investeren. Bij twee derde van die groep gaat het om bedragen van nog geen 2500 euro. Iets minder dan de helft zit voor nog geen 500 euro in de munten.

Een kleine meerderheid van de investeerders zegt volgens de AFM ‘vooral een gokje te wagen’. Daarmee lijken ze zich bewust van de risico’s meent de toezichthouder. Verder is de huidige lage rente reden voor veel consumenten om op zoek te gaan naar rendement, waarbij ze bij crypto’s uit zijn gekomen.

Ruim kwart van Nederlandse jongeren bezit cryptomunten Ruim een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen bezit cryptomunten zoals bitcoins, meldden het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Rabobank onlangs op basis van onderzoek onder ruim 1500 mensen tussen de 18 en 30 jaar oud. Bijna een derde van de respondenten belegt in traditionele vormen zoals aandelen en fondsen. De beleggers zijn volgens het onderzoek vaker man dan vrouw en hebben daarnaast meestal ook spaargeld. Bijna een tiende van de jongvolwassenen belegt zonder spaargeld achter de hand te hebben. Ruim driekwart vindt dat je alleen geld moet investeren dat je kunt missen. De jongvolwassenen met meer financieel vermogen investeren vaker in traditionele vormen van beleggen. Dat type belegger heeft vaker een hoog inkomen en is vaker hoogopgeleid dan laagopgeleid. Respondenten die alleen in cryptomunten beleggen zijn minder vaak hoogopgeleid en hebben vaker minder vermogen. Een overgrote meerderheid van 85 procent van de respondenten belegt om vermogen op te bouwen of rendement te behalen. Ruim de helft zegt investeren leuk te vinden. Nog geen tiende belegt omdat ze beleggingen van hun ouders hebben gekregen.

