Schatrijke Fisherman's Friend-zakenvrouw (91) laat na dood fortuin achter voor Brits stadje

41 miljoen pondEen schatrijke Britse zakenvrouw heeft na haar overlijden, begin dit jaar, een fortuin nagelaten aan haar geboorteplaats Fleetwood in Engeland. De 91-jarige Doreen Lofthouse, meesterbrein achter de bekende Fisherman’s Friend -hoestsnoepjes, liet in haar testament een bedrag van ruim veertig miljoen pond (ruim 47 miljoen euro) na aan het Britse kustplaatsje.

Fisherman’s Friend is sinds 1865 een familiebedrijf en was lange tijd in handen van Doreen Lofthouse. Ze maakte van het bedrijf een echte wereldspeler en bouwde daarmee een enorm fortuin op. In plaats van het allemaal zelf op te maken, gaf de Britse zakenvrouw miljoenen weg aan goede doelen en aan gemeenschapsprojecten in Fleetwood, wat haar de bijnaam ‘de moeder van Fleetwood’ opleverde .

Het kleine kustplaatsje in het noordwesten van Engeland betekende ontzettend veel voor Lofthouse, zo blijkt ook uit haar testament. Zonder het aan iemand te vertellen liet de weldoener een enorm fortuin achter: een bedrag van zo'n 41 miljoen pond. Het gigantische bedrag staat op de rekening van een liefdadigheidsinstelling. Deze werd in 1994 opgericht met als doel Fleetwood op te knappen en op de kaart te zetten.

Het stadsbestuur spreekt bij de BBC van een ‘ongelooflijke donatie’ en zei dat het ‘overweldigd was door de vrijgevigheid’. ,,Lofthouse was een prachtige vrouw”, zegt voorzitter Mary Stirzaker tegen de Britse omroep. ,,Ze was altijd trots op de stad waar ze vandaan kwam. Haar erfenis zal voor altijd voortleven in Fleetwood.” Stirzaker wil samen met de stichting diverse projecten realiseren die ‘de stad de komende jaren ten goede zullen komen’. ,,We moeten Fleetwood op de kaart houden. Ik hoop dat dit meer bezoekers naar onze stad trekt.”

Lofthouse, die zonder diploma van school ging, is in haar geboorteplaats mateloos populair. Na haar overlijden riepen verschillende inwoners op om een standbeeld van haar in het centrum neer te zetten.

