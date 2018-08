Scheringa laat niet los: verhoor oud-top DNB over val van DSB

De rechtbank in Den Haag had begin dit jaar een verzoek van Scheringa voor verhoor goedgekeurd. Die verhoren vinden deze maandag tot en met woensdag plaats. De advocaat van Scheringa, Geert-Jan Knoops, verhoort oud-DNB-directeur Lex Hoogduin, voormalig toezichthouder bij DNB Jaap Holthuizen en hoofd communicatie Benno van der Zaag van de centrale bank verhoren.

Onzorgvuldig

Het verhoor spitst zich toe op de gesprekken die hebben plaatsgevonden in het weekend rond 10 oktober 2009. DNB-president Nout Wellink en toenmalig minister van Financiën Wouter Bos voerden op dat moment intensief overleg over de wankele positie van de Wognumse bank. ,,Zij spraken daar veel te openlijk over, ondanks het feit dat deze zaak die vrijdag 9 oktober in het kabinet nog tot staatsgeheim was verklaard'', is het standpunt van de claimstichting.