Schiphol laat reiziger sneller door poortje op afspraak

De nationale luchthaven heeft het idee afgekeken van musea en pretparken als Disneyland Parijs. ,,Daar is het al jaren normaal om een tijdslot te reserveren voor een attractie of tentoonstelling'', zegt Van Vroonhoven. Schiphol heeft hoge verwachtingen van de service. ,,We denken dat er veel belangstelling voor bestaat, met name in vakantietijd.''



Het reserveren is de volgende stap in een pakket aan maatregelen dat Schiphol sinds een half jaar treft. Door enorme drukte in de meivakantie raakte de luchthaven compleet verstopt. Gedurende korte tijd misten dagelijks tientallen passagiers hun vlucht. De KLM moest flink wat vluchten omboeken of met vertraging laten vertrekken.



Naast de inzet van 350 tot 400 extra mensen deze zomer, introduceerde Schiphol speciale securitypassages voor reizigers met slechts handbagage. Ook worden 67 nieuwe 3D-scanners aangeschaft. Online toont Schiphol tegenwoordig live de verwachte drukte. Het kabinet heeft bovendien geld beschikbaar gesteld om het aantal marechaussees permanent te verhogen.



Al met al heeft Schiphol zijn zaken nu op orde. ,,Vanuit beveiligings-oogpunt hebben we een prima zomer gedraaid."



Lees verder onder de foto