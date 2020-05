‘Schuldeisers willen Hema overnemen van Boekhoorn’

video Boze Ta­ta-medewer­kers blokkeren poorten IJmuiden

26 mei Medewerkers van Tata Steel hebben de ingangen van het fabriekscomplex in IJmuiden geblokkeerd. Het zou gaan om een wilde actie van in eerste instantie ruim honderd medewerkers. Ze zijn nog altijd boos over het vertrek van directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. Ook zijn ze boos over de reorganisatieplannen.