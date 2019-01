Senioren slaan hun slag op de woningmarkt

Het zijn de doorstromers en dan met name de senioren die de woningmarkt draaiende houden, zo constateert HDN in zijn vandaag uitgebrachte jaaroverzicht. Die oudere huizenbezitters zijn meer dan gemiddeld bereid om de huidige woonplaats te verlaten en in een andere gemeente een kleinere woning te betrekken. Volgens de cijfers nemen de senioren uit de verkoop van hun huidige huis gemiddeld 50 procent overwaarde mee om het volgende huis te financieren.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de uitkomst van een peiling vorig jaar zomer van adviesketen De Hypotheker. Volgens dat onderzoek is de verhuiswens onder senioren groot. Een deel zei de huidige woning te willen verkopen en er iets goedkopers voor terug te willen kopen óf huren. Bijna de helft van de ondervraagden dacht een ton of meer te kunnen cashen.

Vorige week constateerde de grootste makelaarsorganisatie NVM dat een deel van de huizenbezitters nog snel hoopt te profiteren van de prijsstijgingen. Voor het eerst in achttien kwartalen zagen de makelaars het aanbod in vergelijking met een kwartaal eerder met 5 procent toenemen. Er zijn meer huizen te koop gezet én de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod. ,,Het is niet voor niets dat in regio’s met een hoog prijsniveau, zoals Amsterdam, Haarlem en ’t Gooi het aanbod het afgelopen jaar fors is toegenomen”, zei NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Starters

Hoe anders is het voor de starter: die keert de woningmarkt steeds meer de rug toe. Dat bevestigen de cijfers van HDN: het aandeel starters liep vorig jaar met 9,4 procent terug. De belangrijkste verklaring: de almaar stijgende huizenprijzen. De prijzen liepen vorig jaar gemiddeld op met 8,5 procent naar 336.698 euro. ,,Mede daardoor was het voor starters lastig een geschikt koophuis te vinden die zij ook financieel rond konden krijgen”, staat in de toelichting.

De constatering dat starters de slechtste kaarten op de woningmarkt hebben, is niet nieuw. Zo becijferde taxatiebureau Calcasa dat voor de groep die net komt kijken op de arbeidsmarkt met een jaarinkomen van 32.600 euro slechts 5 procent van de koopwoningen betaalbaar is.

Stijging

Dat starters uitgespeeld raken op de woningmarkt, is terug te zien in het totaal aantal hypotheekaanvragen. Bij HDN - naar eigen zeggen registreert het vier op de vijf hypotheekaanvragen - steeg dit getal vorig jaar met 4 procent tot 388.723. Die stijging is vooral te danken aan de groep huizenbezitters die de hypotheek oversluit tegen betere voorwaarden. Dat waren er bijna 30 procent meer dan in 2017. Als de oversluiters buiten beschouwing worden gelaten en alleen gekeken wordt naar nieuwe hypotheekaanvragen, is dat aantal met 3,1 procent gedaald.

Een andere opvallende constatering die HDN doet, is de toegenomen interesse van huizenkopers in het energielabel. Sinds 2015 is het verplicht om bij de verkoop van een woning een definitief energielabel van de Rijksoverheid te hebben. Inmiddels wordt bij 25 procent van de hypotheekaanvragen het energielabel meegestuurd aan de geldverstrekker. Volgens HDN spelen het mogelijke rentevoordeel op een energiezuinige woning en de ruimere financieringsmogelijkheden bij energiebesparende maatregelen daarbij een rol.