'Sfeer bij Ryanair is totaal verziekt'

,,Je kunt bij Ryanair elke dag naar je werk gaan, altijd goed zijn in wat je doet, alles doen wat ze van je vragen; maar dat wordt nooit erkend", zegt Ryanair-steward Kees. ,,Je bent nooit zeker en altijd afhankelijk van willekeur. Als er een probleem is, word je behandeld als ex-gevangene. Ze geven je altijd het gevoel dat je je laatste kans krijgt."



Ja, piloten en cabinemedewerkers van Ryanair staken omdat ze een Nederlands arbeidscontract willen. Hoewel wordt gevreesd dat de maatschappij een list verzint en de staking zal breken, staken de werknemers vooral om nu eindelijk de vergiftigde cultuur binnen Ryanair aan de kaak te stellen. Met hun echte naam kunnen ze niet in de krant, omdat in hun contract staat dat praten met de pers reden is voor disciplinaire maatregelen.



,,Het lijkt wel of je in Noord-Korea zit, zo agressief wordt je benaderd", zegt de Nederlandse Ryanairpiloot Oscar. ,,Intimidatie is nu bedrijfscultuur. Ze zijn een ster in het verdraaien van woorden. Jíj hebt altijd de schuld, tot je het tegendeel bewijst. Zij hebben deze angstcultuur in de loop der jaren geperfectioneerd; ik noem het het Ryanair-virus."