Shell bijt van zich af in discussie over recordwinst

Kwart minder winst ING door oorlog in Oekraïne, hoogste baas vertrekt ‘om persoonlij­ke redenen’

Hans Wijers vertrekt als president-commissaris van ING. Volgens de bank wil de inmiddels 72-jarige oud-minister, tevens een bekend gezicht in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn taken in de tweede helft van het jaar ‘om persoonlijke redenen’ overdragen. Dat werd bekend nadat ING de jaarcijfers van 2022 naar buiten bracht: de bank heeft vorig jaar bijna een kwart lagere jaarwinst geboekt.

8:19