Shell moet schadevergoeding betalen aan Nigeriaanse boeren

Het gerechtshof heeft die argumentatie van tafel geveegd. Ten eerste is sabotage niet bewezen in twee van de drie lekkages volgens de rechters. Shell had bovendien een lekdetectiesysteem op de pijpleidingen kunnen maken. Dan was van afstand duidelijk of er een lek was en had de olietoevoer direct kunnen worden stopgezet. De rechters gelasten Shell dit alsnog te doen.



In de zaak van een derde vervuiling heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan. Daar vindt het Hof sabotage wel bewezen, maar heeft het nog vragen over de mate waarin Shell aansprakelijk is.