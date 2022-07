Shell tjilpt als de eerste zwaluw van de waterstofeconomie

,,Ja, dit is het begin van de waterstofeconomie. Nu is het eerste schaap over de dam’’, zegt professor toekomstige energiesystemen Ad van Wijk van de TU Delft over de aankondiging van Shell om op de Maasvlakte de grootste groene waterstoffabriek van Europa te gaan bouwen. Het olie- en gasconcern heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de fabriek Holland Hydrogen I. De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser, het apparaat waarin water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof, komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.