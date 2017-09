Shop online, red de wereld

Die tijdsbesparing is fijn, maar dat fast shopping is ook gevaarlijk. Want een impulsieve aankoop is vanachter de computer snel gedaan. Yes, nieuwe opdracht binnen. Even mezelf verwennen met een mooie tas. Shit, opdracht gaat niet door. Even mezelf troosten met iets leuks. Nadat de eerste kooprush is gezakt, schaam ik me daar dan weer een beetje voor. Vooral op het moment dat de overburen mij een doos overhandigen met daarop in grote letters Tas.nl.



De Taiwanese wetenschappers Yi-Fen Chen en Ruo-Yu Wang onderzochten impulsief koopgedrag. Zij ontdekten dat er een belangrijk verschil is tussen lust- en must-producten. Lust-producten zijn de dingen die je wíl hebben - parfum, gadgets, chocola - en de must-producten is alles wat je moét hebben - strijkijzer, brood en tandpasta. Niet verrassend vallen impulsaankopen volgens de onderzoekers vooral onder de eerste categorie. En omdat lust-producten op internet in overvloed aanwezig zijn, is dit een gevaarlijke plek voor internetshoppers.