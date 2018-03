Shoppen via smartphone wint aan populariteit

Nederlanders bestellen tegenwoordig vaker via hun mobieltje dan via de tablet. In de laatste maanden van 2017 maakte 28 procent van de e-shoppers gebruik van zijn smartphone, 24 procent koos voor zijn tablet. Daarmee verliest de tablet voor het eerst terrein.

Veruit de meeste bestellingen gebeuren nog altijd via de laptop, gevolgd door de desktop. Opvallend is het stijgende gebruik van de smartphone, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor. Eind 2016 nam de smartphone nog plek vier in, maar is nu een plaats opgeschoven ten koste van de tablet.

Dat Nederlanders massaal het onlineshoppen hebben omarmd, laten cijfers van de grote webjongens als Coolblue en Bol.com al wat langer zien. De laatste monitor toont een verdere groei: vorig jaar deed liefst 95 procent van de Nederlanders een of meerdere aankopen online.

Aandeel

Tezamen gaven ruim 13 miljoen e-shoppers 22,51 miljard euro uit aan online bestedingen, wat neerkomt op een groei van 13 procent ten opzicht van het jaar daarvoor. Volgens directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org bewijst deze stijging dat het aandeel online verkopen van producten almaar blijft doorgroeien. ,,Het wordt steeds belangrijker binnen de Nederlandse detailhandel'', concludeert hij.

Binnen de detailhandelsector ligt het aandeel van de e-commercebranche nu op bijna 10 procent.

Volledig scherm Wijnand Jongen, directeur van thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor (web)winkels in Nederland. © AD/Marlies Wessels

Hoogte

Overigens is er wel een kanttekening te maken: de hoogte van de bestedingen neemt wel wat af. In het laatste kwartaal van 2017 werd weliswaar vaker gekocht, maar tegen een gemiddeld lagere prijs. Zo daalden een aankoop in het segment sport van gemiddeld 120 euro begin vorig jaar naar 79 euro eind van dit jaar. Die afname is ook te zien in andere branches zoals consumentenelektronica, speelgoed en huishoudelijke spullen.

Volgens Jongen is een verklaring hiervoor te vinden in de groeiende populariteit van onlinefeestdagen zoals Singles Day en Black Friday, waarbij retailers fikse kortingen geven.