Smeekbede miljonairs: laat ons meer belasting betalen

De brief is ondertekend door enkele tientallen superrijken als Disney-erfgenaam Abigail Disney, oprichter Jerry Greenfield van ijsmerk Ben & Jerry's en Morris Pearl, voormalig directeur van vermogensbeheerder BlackRock. ,,Zelfs in een welvarend land als Nederland komen in deze periode heel veel mensen in de knel. Dat is schandalig’', zegt ondernemer Hans Langeveld, een van de twaalf Nederlandse ondertekenaars van de petitie, in een telefonische toelichting. Langeveld verdiende zijn fortuin als headhunter en medeoprichter van een kredietverzekeringsmaatschappij. ,,Mensen met veel vermogen hebben het echt heel goed. Ik vind dat je dan best een grotere bijdrage kunt leveren aan een betere verdeling van de rijkdom.’’