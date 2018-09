Spaarders dreigen Air Miles kwijt te raken

In totaal komen in november zo'n 2,9 miljard Air Miles, die in handen zijn van 700.000 mensen, te vervallen. Sinds Airmiles actief begon met het informeren van zijn spaarders zijn er al zo'n 2,3 miljard Air Miles ingewisseld.

De punten zijn voor alles en nog wat te gebruiken: van koffie bij benzinestations of een schoonheidsbehandeling tot Lego, dvd's of boeken in de Air Miles shop. Alle klanten zijn inmiddels via e-mail, per post en airmiles.nl geïnformeerd over de beperkte geldigheid van hun punten.