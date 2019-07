Spaarrente nog verder omlaag

De spaarrentes liggen al een aantal jaren enorm laag. Bij ABN AMRO gaat de spaarrente per 17 juli van 0,03 naar 0,02 procent. Het was al bijna een jaar geleden dat een van de grote banken de rente op spaargeld had verlaagd. ,,Sinds augustus 2018 stonden de rentes stil”, benadrukt Bulthuis.