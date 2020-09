Staan grote oliereuzen op omvallen? Schone energie en corona delen dreun uit

Shell schrapt tussen de 7000 en 9000 banen: ‘Het is erg pijnlijk’

11:00 Shell schrapt de komende tijd zevenduizend tot negenduizend banen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Dat maakte het olie- en gasconcern bekend in een tussentijdse handelsupdate, vooruitlopend op de kwartaalcijfers. Bij Shell werken wereldwijd 83.000 mensen, waarvan zo'n 10.000 in Nederland.