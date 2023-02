Staat verkoopt deel aandelen ABN Amro, levert schatkist naar verwachting 900 miljoen op

De overheid gaat een deel van haar aandelen in ABN Amro verkopen. Die verkoop gaat honderden miljoenen opleveren, al zal de staat daarna niet langer een meerderheid van aandelen bezitten in de bank.

Het voornemen het belang af te bouwen werd vanochtend aangekondigd door het NLFI, de instantie die namens de overheid de aandelen ABN Amro beheert. De bedoeling is de komende tijd geleidelijk aandelen te verkopen. De opbrengst van de verkoop vloeit in de staatskas.

De overheid heeft nu nog 56,3 procent van de aandelen. Dat is tegen de huidige beurskoers 8,7 miljard euro waard. De overheid heeft al aangegeven dat ze het belang wil verkleinen tot iets onder de 50 procent. Dat levert de schatkist, op basis van de huidige beurskoers, dan ruim 900 miljoen euro op.

ABN Amro vindt de verkoop van de aandelen door de staat logisch. ,,We hebben laten zien dat we een heldere strategie hebben die resultaten oplevert‘’, aldus een woordvoerder. De bank heeft de afgelopen jaren vooral riskantere activiteiten afgestoten en richt zich vooral op noordwest Europa. Daarmee heeft de bank voldaan aan de afspraken met de overheid. En dan is het logisch dat de overheid zich terugtrekt als meerderheidsaandeelhouder.

Gered van de ondergang

De overheid nationaliseerde ABN Amro tijdens de kredietcrisis in 2008. De bank was kort daarvoor overgenomen door een trio banken, waaronder Fortis. Toen Fortis in de problemen kwam dreigde ABN Amro te worden meegesleurd. Door ingrijpen van de staat werd het faillissement van de bank voorkomen. Die nationalisatie kostte de belastingbetaler in totaal bijna 30 miljard euro.

In 2015 keerde ABN Amro terug op de beurs. De staat verkocht toen een minderheid van de aandelen. In de loop van de jaren daalde het staatsbelang tot 56,3 procent van de aandelen. In totaal kreeg de staat daar 8 miljard euro voor. Daarnaast kreeg de overheid dividend uitgekeerd en leverde verkoop van onderdelen als verzekeraar ASR geld op. Volgens een rapport van de Rekenkamer bedroeg de rekening eind 2019 nog 20 miljard euro.

Dat bedrag zal nu lager liggen. Alleen al over 2022 krijgt minister van financiën Sigrid Kaag een bedrag van ruim 500 miljoen aan dividend uitgekeerd. Dat geld vloeit rechtstreeks in de schatkist.

Kritiek op kabinet

De afgelopen jaren was er veel kritiek op de regering. Het aandeel ging destijds voor 17,75 euro naar de beurs. In de jaren daarna steeg de koers tot ruim boven de 25 euro. Nu is dat 16,56. Tijdens de coronapandemie zakte de koers zelfs tot onder een tientje. Het verwijt was dat de overheid miljarden heeft laten liggen door niet eerder tegen een hoge koers meer aandelen te verkopen.

De voorgenomen verkoop van van aandelen zal heel geleidelijk gebeuren zegt het NLFI. ,,De verkopende partij, heeft een mandaat om elke dag plukjes aandelen te verkopen. Onze verkopen moeten de koers niet beïnvloeden. Bovendien is er een minimumprijs afgesproken waaronder we niet verkopen‘’, zegt een woordvoerder van het NLFI.

Quote De belasting­be­ta­ler heeft veel geld in de redding gestopt. Daar wil je zoveel mogelijk van terugkrij­gen Harald Benink, Hoogleraar Banking and Finance

Harald Benink, hoogleraar banking and finance aan de Universiteit van Tilburg, zet vraagtekens bij het voornemen een deel van de aandelen te verkopen. ,,Wat wil je met ABN Amro. We weten dat er nog veel fusies en overnames nodig zijn in de Europese bankensector. Als er een overnamebod komt op de bank of juist als ABN Amro een overnamemogelijkheid ziet, dan zit je als meerderheidsaandeelhouder in een betere positie dan als minderheidsaandeelhouder.’’

Als meerderheidsaandeelhouder heb je meer grip op de onderhandelingen. ,,Dan kun je mogelijk een betere prijs bedingen. De belastingbetaler heeft veel geld in de redding gestopt, daar wil je zoveel mogelijk van terug krijgen.’’

De aangekondigde verkoop van een deel van het staatsbelang komt als een verrassing. Eerder deze week kondigde ABN Amro aan voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Minister Kaag kondigde toen aan het belang van de staat op 56,3 procent te willen houden. De verkoop van de aandelen zal de komende tijd geleidelijk gaan plaatsvinden en wordt verzorgd door de Amerikaanse bank Citigroup.

