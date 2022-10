Staatssecretaris: Horeca moet aanschuiven bij gesprek over gehoorschade, KHN wil dat niet

In de Tweede Kamer klinkt de roep om te kijken naar een wettelijk maximum van bijvoorbeeld 100 decibel in uitgaansgelegenheden. Dit gebeurde nadat experts op deze site hun zorgen hadden geuit over de volgens hun sterke toename van tinnitus (oorsuizen) bij jongeren. Nu is afgesproken dat muziek niet langer dan een kwartier boven de 103 decibel mag uitkomen. Maar die afspraak, vastgelegd in een convenant in 2018, is vrijblijvend. Als een organisatie of disco zich er niet aan houdt, staat er geen waarschuwing of een boete op.