'Stage Entertainment onderzoekt beursgang'

Chinezen grijpen in bij Vivat-moeder Anbang

11:23 De Chinese verzekeraar Anbang, het moederbedrijf van het Nederlandse Vivat, is door toezichthouders in China onder curatele gesteld. De autoriteiten nemen voor ten minste een jaar de controle over bedrijfsvoering over bij Anbang en oprichter Wu Xiaohui zal worden vervolgd voor vermeende fraude.