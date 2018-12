Starbucks verbiedt porno op wifi, dus YouPorn verbiedt Starbucks-koffie op kantoren

Pornhub neemt minder drastische maatregelen. De website lanceert de nieuwe categorie ‘Safe For Work’. “Om in overeenstemming te zijn met het nieuwe beleid van Starbucks, hebben we een optie gecreëerd die fans de kans geeft om nog steeds te genieten van de goede content waaraan ze gewend zijn, maar die geschikt is voor consumptie in openbare plaatsen”, zegt vicedirecteur Corey Price. Onder de Safe For Work-categorie kunnen surfers muziekvideo’s, clips van videogames en tal van andere video’s vinden. De reclamebanners blijven evenwel hun pornografische content behouden.

Starbucks heeft zijn wifigebruikers altijd verboden om naar pornosites te surfen, maar het is de eerste keer dat het bedrijf ook effectief de toegang tot de websites zal blokkeren. ,,Hoewel het zelden voorkomt, is het gebruik van het openbare Starbucks-wifinetwerk voor het bekijken van illegale of schaamtevolle inhoud niet toegelaten en was dat ook nooit het geval. We hebben een oplossing uitgewerkt om te vermijden dat dergelijke inhoud in onze winkels kan bezocht worden en we zullen deze vanaf 2019 beginnen implementeren in onze locaties in de VS”, zei het bedrijf in een reactie aan The Verge.