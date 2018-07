Steden vragen hulp aan VN om woningmarkt te beschermen

New York, Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona, Montreal, Montevideo en Amsterdam overhandigen in New York een gezamenlijke verklaring aan de Verenigde Naties.



Hierin staat dat het recht van inwoners op betaalbare huisvesting gevaar loopt door speculanten, beleggers en massatoerisme. Dit uit zich in stijgende prijzen en een tweedeling door verdringing van lage inkomensgroepen.



De verklaring is een initiatief van Ada Colau, de activistische burgemeester van Barcelona, en is ondertekend door burgemeesters en wethouders van de andere steden. Het is de verwachting dat meer steden zich aansluiten.



Huizenprijzen opgedreven

,,We zien in al deze steden dat allerlei partijen geld willen verdienen met huizen, die steeds minder dienen om in te wonen", zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen in Amsterdam.