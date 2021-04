Sterke verkoop PlayStation 5 en spellen stuwt omzet van Sony

PostNL mag Sandd tóch overnemen: ‘anders postbezor­ging in gevaar’

9 april De overname van Sandd door PostNL is noodzakelijk om de postbezorging in Nederland niet in gevaar te laten komen. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). De twee bedrijven zijn feitelijk al een jaar geleden gefuseerd, maar de vergunning hiervoor was door de rechter van tafel geveegd.