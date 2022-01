‘Stijging salaris volstrekt onvoldoende om prijsstijging door inflatie te compenseren’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In deze podcast gaan economieverslaggevers Sanne Schelfaut en Peet Vogels samen met presentator Bram Verbrugge in op de zorgen van veel winkeliers nu de kans bestaat dat niet-essentiële winkels de deuren nog langer moeten sluiten vanwege de weer stijgende coronacijfers. De omzetschade voor winkeliers ligt na bijna drie weken sluiting op ruim twee miljard euro . Dat heeft brancheorganisatie INretail berekend. Extra onlinebestellingen en click&collect-mogelijkheden zorgen bij lange na niet voor voldoende compensatie.

Vijftien winkelketens roepen in een brandbrief aan politiek Den Haag op alle winkels zo snel mogelijk te openen. Het gaat onder meer om WE Fashion, MS Mode, America Today en Wibra. Hun winkels zijn sinds 19 december gesloten tot in elk geval 14 januari. De ondernemers zeggen dat voortzetting van het huidige beleid blijvende schade toebrengt aan de binnensteden. Ook zien de ketens dat het personeel de moed begint te verliezen. ,,De koek is op bij onze mensen. We zien groeiende verzuimcijfers. Ze willen vooruit, aan de gang. Het draagvlak is weg.” Net als de brancheorganisaties wijzen ze erop dat er kan worden gewinkeld als klanten anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen. Als de politiek andere maatregelen wil, dan staan ze daar voor open.