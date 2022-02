Storing bij online bankieren ING lijkt opgelost: rekeningen weer toegankelijk

UPDATEING kampte vandaag opnieuw met een online storing. Particuliere en zakelijke klanten hadden daardoor sinds ongeveer 08.00 uur geen toegang tot internetbankieren of de app van de bank. Wat de oorzaak is van het probleem is niet bekend, maar even na twaalven kwam er weer schot in de zaak.