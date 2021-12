Stormloop op kerstcoupe en volle winkelstraten om lockdown

Bij kappers in het hele land staat de telefoon roodgloeiend, nu veel mensen nog snel even proberen een afspraak in te plannen voor de komende lockdown, die morgenochtend van kracht wordt. Ook in de winkelstraten en meubelboulevards is het vandaag drukker. In Rotterdam is het zelfs zo druk, dat de gemeente mensen oproept niet naar de stad te komen.

Het kabinet maakt vanavond bekent dat er een harde lockdown volgt, waarbij de niet-essentiële winkels hun deuren gesloten moeten houden. Net als een jaar eerder gaat het land daarmee kort voor kerst goeddeels op slot. Vandaag is er om 19.00 uur een persconferentie, waar het besluit verder wordt toegelicht.

,,Het is logisch dat mensen nog snel gaan shoppen met dit soort berichten”, zegt Paul te Grotenhuis, woordvoerder van branchevereniging INRetail. ,,Ze waren al voorbereid op drukte met de feestdagen op komst, dus ik verwacht in de winkels geen problemen. Maar in de winkelstraten zal het chaotischer zijn. Daar gaan wij alleen niet over; dat is in handen van de burgemeesters.”

Sommige winkeliers besloten hun deuren vandaag een uurtje eerder te openen, maar pas tegen het middaguur kwam de drukte in de winkelstraten op gang. Zo stond er voor de Bijenkorf in Den Haag al een lange rij met mensen die nog even kerstinkopen willen doen. In Den Bosch is het eveneens druk. Mensen geven aan in andere dorpen boodschappen te gaan doen.

Druktemeter

Ook in Leiden, Rotterdam en Den Bosch is het drukker dan normaal. In Amsterdam lijkt de drukte vooralsnog mee te vallen. De zogenoemde druktemeter van de Gemeente Rotterdam toont aan dat op verschillende plekken in het centrum van de stad veel mensen zijn. Een aantal winkels in het centrum van de stad bevestigen dat beeld. Zo is het bij bijvoorbeeld boekhandel Donner drukker dan normaal. Dat is ook zo bij de Primark in het centrum van de stad. Rond half drie vanmiddag besloot de gemeente Rotterdam zelfs mensen af te raden om nog naar het centrum te komen, omdat het ‘te druk’ was.

In Utrecht heeft privéhuis La Cloche zich voorbereid op de drukte. Eigenaar Raymond 'weet zeker dat zijn branche erbij zich’, bij een lockdown. „Ik heb alle meiden laten weten dat ze vandaag extra kunnen komen werken.”

Kappers

Bij de kappers proberen mensen nog snel een plek te krijgen. Medewerkers van een Middelburgse kapsalon hebben afgesproken korter te gaan pauzeren, om maar zoveel mogelijk klanten te helpen. In Honselersdijk meldt een medewerkster van de plaatselijke kapper dat het kort na het nieuws over de dreigende lockdown piekte bij het maken van een afspraak.

Bij de eigenaar van Kapper Ap in Den Haag explodeerde de boekingen. Zelfs om half twee ‘s nachts verzekerden klanten zich nog van een mogelijke last-minute knipbeurt. En dat is te zien in de volle kapperszaak. Bij kappers in onder andere Alblasserdam, Roermond en Zaandam gaat de telefoon voortdurend. ,,Eigenlijk word je er een beetje gek van. We zitten helemaal vol en moeten constant nee zeggen”, aldus de Zaanse kapster. De kapster in Alblasserdam zegt in ieder geval nog wel aan knippen toe te komen.

Ook in Alkmaar krijgt een plaatselijke kapper continu appjes van alle kanten, met de vraag of er plaats is. Het antwoord laat zich raden. In Roermond, waar de kapper tot kerst is volgeboekt, werken ze al met een reservelijst, ‘omdat er altijd mensen afbellen wegens een hoestje of quarantaine’.

Altijd drukke weken

Quote We zitten helemaal vol en moeten constant nee zeggen Kapper in Zaandam Volgens brancheorganisatie voor kappers ANKO is de drukte bij de kappers al iets van de laatste weken. Het zijn altijd al drukke weken richting de feestdagen en de voortdurende dreiging van een lockdown heeft dit vergroot. Een woordvoerster van ANKO benadrukt dat veel kappers de extra klandizie goed kunnen gebruiken



Veel kappers zijn nog altijd herstellende van de vorige keren dat de deuren dicht moesten. De woordvoerster wijst erop dat veel ondernemers nog kampen met achterstallige betalingen, leningen en dat veel ondernemers hun pensioenpotjes eerder hebben leeggegeten. De reserves zijn nog niet aangevuld.

Buiten de boot

Nu het de laatste dag is dat de winkels open zijn, wijst de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) erop dat winkeliers, en zeker de kleinere winkelbedrijven, straks wel de kans moeten krijgen om hun waren alsnog te kunnen slijten. Volgens directeur Eus Peters van RND zouden uitzonderingen via click and collect, het afhalen van onlinebestellingen, mogelijk moeten worden om voorraden de winkels uit te krijgen. Hij wijst daarbij ook op de mogelijkheid die de horeca op dat vlak heeft. Verder vindt hij dat winkelen op afspraak ingesteld moet worden. Daarmee zouden met name kleinere bedrijven zonder webshop geholpen zijn.

Ingrid Kuijpers, eigenaar van hardloopwinkel Run2Day in het centrum van Den Haag is vanwege de sluiting nu ook ‘noodgedwongen creatief te werk’ gegaan om de spullen toch bij de klanten te kunnen brengen. Bijvoorbeeld door te gaan bezorgen. ,,We gaan weer over op een andere manier van de winkel runnen dus. We doen het er maar mee, helaas.” In de gemeente Koggenland gaven verschillende winkeliers aan dat ze bij een lockdown een bezorgservice zullen optuigen. Ook dat doen ze niet alleen in Noord-Holland. Door het hele land grijpen kleinere winkeliers terug naar de diensten, waar ze een jaar geleden ook al op terugvielen.

Nihil draagvlak

De winkeliers vinden alles op slot gooien niet de oplossing. ,,Het is bizar als het kabinet dit zou besluiten. Winkels zijn niet een besmettingsbron, het draagvlak voor een lockdown in nihil onder ondernemers. Het is paniekvoetbal in een tijd dat het kabinet rust moet bewaren, duidelijkheid moet verschaffen en leiderschap moet tonen”, zegt Te Grotenhuis van INRetail. ,,Met 24 uur per dag boosteren zet je meer zoden aan de dijk.”

De detailhandel zit door de vorige lockdown volgens hem nog diep in de schulden. ,,Nu weer een sluiting in de allerbelangrijkste weken van het jaar doet ontzettend veel pijn.”

