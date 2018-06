Streekvervoer staakt vanaf maandag in hele land voor onbepaalde tijd

Werknemers in het streekvervoer staakten al meerdere keren. Op 30 april en 1 mei hielden ze een landelijke staking, daarna kregen de acties regionaal een vervolg in estafettevorm. De cao Streekvervoer, waar de stakers verandering in willen zien, geldt voor 12.000 werknemers. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze. Werkgeversorganisatie VWOV zegde eerder toe de plaspauzes mogelijk te maken, maar dat is voor de chauffeurs onvoldoende. Sindsdien lijken de onderhandelingen muurvast te zitten.

Verharding van acties

'Werkgevers in het streekvervoer volharden in hun onwil om duidelijke afspraken te maken in de cao over vermindering van de enorm hoge werkdruk en over een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle werknemers in het OV', staat in het persbericht van de bond te lezen. ,,Daarmee kiezen zij zelf voor een verharding van de acties in het streekvervoer'', aldus Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van FNV.



De periode is tactisch gekozen na de herexamens in het middelbaar onderwijs, om leerlingen te ontzien. In heel Nederland zullen door de staking namelijk nauwelijks streekbussen en regionale treinen rijden.